أمصال «عقارب وثعابين» ضمن 14.5 طن مساعدات مصرية إلى السودان

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الإثنين، وصول طائرة مساعدات مصرية إلى مطار الخرطوم تحمل 14 طنا ونصف الطن وتحتوي على المواد الغذائية وأمصال العقارب والثعابين.وكان في استقبال الشحنة القائم بالأعمال المصري السفير نادر زكي، وملحق الدفاع العميد أركان حرب أحمد الشاذلي، والملحق الإعلامي المستشار عبدالنبي صادق، ومفوض العون الإنساني بالسودان عباس فضل الله، وذلك وفق وكالة أنباء السودان "سونا".وأعرب فضل الله عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري، موضحًا أن تلك المعونات تُخفف من الأضرار التي ألمت بالمواطنين السودانيين جراء الفيضانات.من جانبه، قال نادر زكي، إن الجسر الجوي المصري جاء متابعة لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي للمساعدة في تخفيف آثار الفيضان والسيول عن الأشقاء في السودان، لافتا إلى مشاركة المؤسسات الرسمية والشعبية.وأوضح أنه في إطار متابعة نتائج زيارة وزيرة الصحة هالة زايد، ستكون هناك 3 فرق طبية مصرية مختلفة تعمل في وقت واحد في السودان، إذ يتواجد الفريق الأول بالفعل في الخرطوم وقد انقسم إلى 4 مجموعات تعمل في مواقع مختلفة وفريق آخر متخصص في أمراض العيون سيأتي قريبا وفريق ثالث يأتي في إطار الاتفاق على معالجة مصابي ثورة ديسمبر في مصر، حيث سيصل قريبا لإجراء الكشف الطبي على المصابين.