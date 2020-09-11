«التجمع» يجتمع مع أمناء المحافظات لاختيار مرشحيه في انتخابات «النواب»

قالت مارسيل سمير، أمين الشئون البرلمانية بحزب التجمع، إن الحزب سيعقد اجتماعا للأمانة العامة غدا السبت الموافق 12 سبتمبر، لبحث الاستعدادات الخاصة بانتخابات مجلس النواب، لا سيما بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني لها، ودعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2021.ولفتت سمير، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الاجتماع سيحضره أمناء المحافظات بشأن التجهيز والاستقرار على الكوادر التي سيسعى الحزب لدفعها لخوض غمار انتخابات مجلس النواب المقبلة، منوهة أن الحزب أعطى مهلة لأمناء المحافظات لجمع طلبات الراغبين في الترشح، وذلك لعرضها أثناء الاجتماع والاستقرار على مرشحيه النهائيين سواء في الفردي أو في القائمة الوطنية.كانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، يوم الخميس الموافق 17 سبمتبر 2020 حتى السبت الموافق 26 سبتمبر 2020، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وإجراء انتخابات مجلس النواب النواب، للمصريين في الخارج يومي الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر، وفي الداخل من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً يومي السبت والأحد الموافقين 24، و25 أكتوبر 2020.