تحرير 1329 قضية تموينية متنوعة

تواصل شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، حملات موسعة لضبط جرائم الغش التجاري، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام.أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 1329 قضية تموينية متنوعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.