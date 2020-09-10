الوطنية للانتخابات: إعلان النتائج النهائية لـ«النواب» 14 ديسمبر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء الانتخابات بالنسبة للجولة الثانية للمصريين في الخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة 4، و5، و6 نوفمبر 2020، وتجرى الانتخابات في الداخل يومي السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية في موعد أقصاه الأحد 15 نوفمبر 2020.كما تجرى انتخابات الإعادة في الخارج أيام السبت والأحد والاثنين 5، و6، و7 ديسمبر 2020، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية في موعد أقصاه الإثنين 14 ديسمبر 2020.