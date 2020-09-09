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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الرى» تعلن حزمة مشروعات تنموية لخدمة جنوب السودان

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:25 م
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي
وائل القمحاوى
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استقبل مناوا بيتر قادكوث، وزير الموارد المائية والرى بجمهورية جنوب السودان الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري والوفد الرسمي المرافق بمقر الوزارة مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان؛ للتباحث حول ملفات التعاون المشتركة لبين البلدين في مجال الموارد المائية والرى.

وأعرب عبدالعاطى عن سعادته بوجوده في جنوب السودان ولقاء الأشقاء بوزارة الموارد المائية والرى بجنوب السودان، مؤكدًا أن مصر تعمل جاهدة لتعزيز سبل التعاون مع جنوب السودان ولتنمية جنوب السودان، لافتًا إلى أن المشروعات المصرية في مجال الموارد المائية والرى تهدف بشكل مباشر لمساعدة مواطني جنوب السودان لتوفير مياه الشرب النقية من خلال مشروعات إنشاء محطات المياه الجوفية وكذلك تسهيل حركة النقل من خلال مشروعات المراسي النهرية التي أقامتها الوزارة في حوض بحر الغزال، وتأهيل محطات قياس المناسيب والتصرفات لجمع البيانات الهيدرولوجية اللازمة للمشروعات التنموية بجنوب السودان.

وصرح عبدالعاطي بأن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية لخدمة جنوب السودان خاصة مشروعات حصاد مياه الأمطار للاستفادة من مياه الأمطار وتخزينها لاستخدامها خلال فترات الجفاف للشرب وللثروة الحيوانية والتي ستعمل بلا شك في المساهمة في الحد من أخطار الفيضانات.

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