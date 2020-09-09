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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تامر حسني يرقص على أغنية «بالبنط العريض» لحسين الجسمي (فيديو)

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:44 م
تامر حسني
تامر حسني
حسن أمين
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم تامر حسني، وهو يرقص على نغمات أغنية "بالبنط العريض" للمطرب الإماراتي حسين الجسمي.

وجاء ذلك الفيديو أثناء تواجد الفنان داخل إحدى المطاعم الشهيرة، وتم تصويره بشكل كوميدي برفقة عدد من العاملين داخل المطعم.

فيما علق مؤلف الأغنية الشاعر أيمن بهجت قمر، على الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "الروح الحلوة".

وحققت أغنية "بالبنط العريض" للنجم حسين الجسمي نجاحا كبيرا منذ طرحها الشهر الماضي،و تخطى عدد مشاهدتها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" أكثر من 82 مليون مشاهدة، وسجل "الجسمي".

وكان النجم تامر حسني طرح خلال الأيام الماضية أغنية جديدة على طريقة الـ"ديو" تجمعه بالمطرب محمود العسيلي تحمل اسم "اختراع" وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع ومكساج وسام عبد المنعم، وتسجيل هيثم راضي، وماستر جلال الحمداوي، وأخرج تامر حسني الفيديو كليب الخاص بها.

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