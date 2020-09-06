رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«التخطيط» تكشف آليات مراقبة صندوق مصر السيادي

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:26 م
رامي جلال
رامي جلال
أميرة ممدوح
طباعة
قال رامي جلال، مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، إن صندوق مصر السيادي أداة استثمارية مهمة للمحافظة على ثروات مصر للأجيال القادمة، والاستفادة من الأصول غير المستغلة عبر تعظيم قيمتها مع بقاء تلك الأصول مملوكة للدولة المصرية.

وأوضح أن الصندوق يخضع لعدد كبير من آليات الرقابة منها جمعية عمومية مُشكلة من 12 عضوًا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية ثلاثة وزراء، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، وسبعة أعضاء من الكوادر المصرية ذات الخبرة العالمية، إلى جانب مجلس إدارة برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية ثلاث وزارات، وخمسة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة.

وأضاف جلال أن الصندوق يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويتم إرسال تقرير عن نشاط الصندوق ووضعه المالي إلى رئيس الجمهورية، وكذلك إلى البرلمان إضافة إلى عدد من اللجان، مثل: لجنة الرقابة، ولجنة الحوكمة، ولجنة إدارة المخاطر، ولجنة التدقيق الداخلي، ولجنة الامتثال.

وتابع جلال أن هذا كله فضلًا عن حزمة من ضوابط ومعايير الاستثمار، وأخرى لتأمين المخاطر، مع لوائح داخلية للصندوق تجعل إدارته تتم بشكل احترافي عالمي، كما هو مُتبع في الصناديق السيادية حول العالم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل الاعتداء على مصرى بمنطقة الفحيحيل بالكويت (فيديو)

الحبس 3 سنوات لمتهم في قضية مقتل الصحفية ميادة أشرف

قطع المياه عن الساحل الشمالي لمدة 36 ساعة

أمن إستاد القاهرة يمنع أتوبيس الزمالك من الدخول

الصور

image description

«مصر تقدر».. حفل قرعة مونديال اليد 2021 بالأهرامات

image description

من دبلوم صنايع لمعيدة بكلية الاقتصاد.. حكاية «أميرة» في جامعة حلوان

image description

«عم جمال».. هجره ولده فأنس وحدته برعاية «أيتام السيدة»

image description

«الدكتورة فريدة».. حلم بائعة خضار لابنتها لدخول كلية الطب

image description

عطل 30 دقيقة فى الخط الثانى بمترو الأنفاق

الأكثر قراءة

موعد نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

أمن إستاد القاهرة يمنع أتوبيس الزمالك من الدخول

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2020

القصة الكاملة لغرق طفل في حمام سباحة بالزمالك

إنفوجراف

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

أيام زمان

كيف قدمت فاتن حمامة عمر خيرت للجمهور؟

الأبنة المدللة.. حكاية هويدا ابنة صباح التي تسببت في بيع منزلها

حكايات الشيخ النقشبندي مع السينما والرئيس السادات

«رفضت أكون أبًا وعائلتي حذفت أول أعمالي».. حكاية جميل راتب مع السينما والأبوة

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

اليابان تُجلي أكثر من 780 ألف شخص استعدادًا لإعصار «هايشن»

ابتكار جيل جديد من البطاريات تعمل بدون خطر الانفجار

توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للحفاظ على الصحة الإنجابية للأم

كوريا الجنوبية تتأهب لإعصار «هايشن»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
الوصايا الأخلاقية هى الخطر وليست ممارسة الحرية
عمرو خالد
اسم الله «الجليل».. يتجلى عليك فلا يحوجك للئيم
ماجد حبته
شعبية «السيسى» فى الجزائر
د.أحمد الخميسى
لمن يلومون فيروز.. زهقنا منكم جدًا
المزيد

الثقافة

إبراهيم طاهر: «تحت خط الرحمة» تتناول 4 طبقات مختلفة بالمجتمع

البيت الفني للمسرح يقدم «المتفائل» و«عم ياقوت».. اليوم

«عكس الاتجاه».. 20 قصة تناقش الدوافع النفسية بين الخير والشر

افتتاح منفذ بيع للكتب بإقليم وسط الصعيد الثقافي