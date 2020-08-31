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الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الإسماعيلي يمنع حسني عبدربه من دخول الاستاد.. والأخير يُعلق

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:13 م
حسني عبدربه
حسني عبدربه
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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منع مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، حسني عبدربه، قائد النادي ومنتخب مصر سابقًا، من دخول استاد الإسماعيلي، لمؤازرة الفريق في مباراته أمام فريق الاتحاد السكندري في ختام منافسات الأسبوع الـ23 للدوري المصري الممتاز، وعقب دخوله، طرده مجلس الإدارة من مدرجات الفريق.

وعلق حسني عبدربه، على الواقعة قائلًا إنه جاء لمشاهدة المباراة ومؤازرة الفريق، إلا أنه تفاجأ بمنعه من دخول الاستاد، متابعًا: "العمال قالت إن المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادي، هددنا وقالنا لو حسني دخل همشيكوا من النادي، وتعهد حسني عبدربه، لهم ببقائهم في النادي، وفي حالة رحيلهم عن النادي سيعملون معه، ودخل قائد الدراويش السابق الاستاد، وتوجه للمقصورة الرئيسية إلا أنه مُنع من دخولها، واتجه لمدرجات الدرجة الثالثة، وتفاجأ بقوات الأمن تطالبه بمغادرة الملعب، وغادر الملعب".

وقال: "أنا جيت النهاردة عشان أساند الفريق، لأن الفريق محتاج كل لاعبيه القدامى لمساندته لسوء نتائجه خلال هذا الموسم"، مستنكرًا تصرفات رئيس النادي، لمنعه نجوم الدراويش القدامى.

وأكد عبدربه، أنه مع النادي الإسماعيلي، ولن يستغنى عنه، مشيرًا إلى أن المهندس إبراهيم عثمان، لن يستمر في إدارة الفريق، والإسماعيلي سيعود لمكانته الطبيعية بفضل لاعبيه.

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