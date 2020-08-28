والد مروان محسن: الجمهور قديمًا كان يشجع فريقه المهزوم

أعرب محسن ثروت لاعب النادي الأهلي سابقًا ووالد اللاعب مروان محسن، عن حزنه الشديد تجاه الهجوم الشديد الذى يتعرض له نجله خلال الفترة الأخيرة، خاصة وأن الهجوم تطور إلى سب وقذف طاله وطال زوجته، معقبًا:" أنا بزعل لما أكون قاعد فى البيت واتشتم ومراتى تتشتم وعائلتى كمان..عيب".وأشاد ثروت، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، بالجهود التى يبذلها نجله خلال المباريات التي يخوضها، وتابع:"مروان فاق الجميع، حاجة تانية يعرف ربنا ويعرف العيبة وكل حاجة محترمة".وأكد، أنه عندما كان يتعرض للهزيمة وهو يلعب فى النادى الأهلي قديمًا كان يقوم جمهور القلعة الحمراء بتشجيع الفريق، وتابع:"زمان لما كنا نتغلب واحنا بنلعب فى النادى الأهلى الجمهور كان يشجعنا".