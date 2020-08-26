البرازيل تسجل 1271 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 1271 وفاة و47134 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، يرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 116580 والإصابات إلى 3669995 حالة.ولا تزال معدلات الإصابات والوفيات الجديدة مرتفعة في البرازيل، التي تحتل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.