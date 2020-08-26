رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل 1271 وفاة جديدة بكورونا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:45 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
طباعة
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 1271 وفاة و47134 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، يرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 116580 والإصابات إلى 3669995 حالة.

ولا تزال معدلات الإصابات والوفيات الجديدة مرتفعة في البرازيل، التي تحتل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العثور على 3 جثث مذبوحين من أسرة واحدة داخل منزلهم بالبحيرة

نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2020 برقم الاستعلام

أول صورة لضحايا مذبحة كفر الدوار

وزير التعليم يكشف حقيقة دفع اشتراك المنصة الإلكترونية

الصور

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

موعد دخول المدارس ٢٠٢٠ وبدأ فتح الجامعات المصرية

العثور على 3 جثث مذبوحين من أسرة واحدة داخل منزلهم بالبحيرة

تامر أمين يكشف مفاجأة فى انتقال أحمد فتحى لـ«بيراميدز»

إنفوجراف

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

أيام زمان

«لا أستطيع إخراج ما قدمه شاهين وأبو سيف»..كيف تحدثت إيناس الدغيدي عن أفلامها؟

«بعد وفاة جاهين».. حكاية الزواج الثالث لسعاد حسني

نجلاء فتحي: زواجي الأول مراهقة و«الجراج» أصعب فيلم في حياتي

«اعترافات امرأة».. عندما توهّمت نادية لطفي تعرضها للاغتصاب

نجم الساعة

بخطة متكاملة.. تفاصيل تجربة مصر في دعم منظومة الغذاء للفقراء

منوعات

بيع قطعتين من بقايا نيزك «سيخوت» بسعر خيالى

إبراهيم نور الدين حكمًا لمباراة الأهلى والجونة بالدورى

تأهيل كيت ميدلتون لتصبح ملكة المستقبل

أوساكا تسحق ياستريمسكا فى بطولة سينسناتى للتنس

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
الانحرافات الأخلاقية داخل الجماعة الإرهابية
ماجد حبته
المشرق الجديد.. لا جديد غير الاسم
لواء. محسن الفحام
مع السلام.. ولكن بحذر
لواء.حمدى البطران
مشروعات مهمة لمصر
المزيد

الثقافة

مصاب فى حريق مسرح بنى سويف يناشد الرئيس التدخل ليعيش حياة كريمة

«حماية الآثار مسؤولية الدولة والمجتمع» ندوة بالأعلى للثقافة.. اليوم

حسن حماد: لا جدوى من مسكنات «اتحاد الكتاب»

الليلة.. حفل للفنانة نسمة محجوب على مسرح النافورة