ضبط مسئول بـ«مياه دمياط» متلبسًا بـ10000 جنيه رشوة

تمكن قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن دمياط، اليوم الثلاثاء، من ضبط مسئول المخالفات والمعاينات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، متورطا بالرشوة.وتم ضبط المتهم حال استلامه مبلغ 10000 جنيه على سبيل الرشوة، من أحد المواطنين، نظير قيامه بتخفيض قيمة مقايسة توصيل مياه الشرب بمبنى خاص بالمواطن إلى ربع القيمة الحقيقية، وذلك بالتلاعب فى مساحة العقار المراد توصيل المرافق له.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.