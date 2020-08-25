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محمد العسيري
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بومبيو»: الاتفاق النووي تجاهل أنشطة إيران التخريبية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:36 ص
بومبيو
بومبيو
وكالات
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عاد وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو ليؤكد مرة جديدة عزم بلاده محاسبة إيران ووقف أنشطتها التخريبية في المنطقة.

وفي تغريدة على حسابه على تويتر الثلاثاء، ذكر بعزم الإدارة الأمريكية إعادة فرض العقوبات على إيران.

وكتب: عقوبات الأمم المتحدة التي تعيدها الولايات المتحدة ضد إيران، بالإضافة إلى إبقاء حظر الأسلحة على طهران، ستحاسب النظام الإيراني على سائر أنشطته التخريبية؛ الأنشطة التي تجاهلها مؤلفو الاتفاق النووي بحماقة".

وأمس أيضًا، كرر الوزير الأميركي موقف بلاده تجاه العقوبات على إيران، مضيفًا بأن الإدارة الأمريكية لن تسمح لطهران بالحصول على السلاح النووي.

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