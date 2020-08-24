5 مخاطر صحية للبيض بالبلوبيف.. تعرف عليها

تعتبر اللحوم المصنعة من الوجبات السريعة التي يفضلها العديد، ويميل لها الكبير والصغير، بسبب مذاقها الشهي وسهولة تحضيرها، وأبرزها "البلوبيف"، الذي يعد من أشهر الأطعمة السريعة، لكنه يحتوي على العديد من المشكلات الصحية أهمها المواد الحافظة.ومن أبرز مخاطر المواد الحافظة الموجودة في "البلوبيف" هو أنها تتفاعل بشكل غير صحي عند مزجه مع البيض، وذلك بتأكيد من منظمات التغذية بحسب موقع "health"، حيث إضافة البيض إلى اللحوم المصنعة يعتبر من الأخطاء الشائعة التي يفعلها الكثيرون دون أن يدركوا خطورتها.وأوضحت المنظمات أن "البلوبيف" يحتوي على مادة النترات، وهي مادة تستخدم في حفظ اللحوم المجمدة، التي تكون مادة "النتروزامين"، تلك التي عند تفاعلها مع الأحماض الأمينية الموجودة بالبيض يشكل عدة أخطار منها.1- الإصابة بالأورام السرطانية؟2- تهديدها لمرضى الكبد والضغط والقلب.3- احتواؤها على نسبة عالية من الأملاح التي بدورها تتسبب في التليف ما يسبب الإصابة للكبد.4- ارتفاع ضغط الدم5-احتباس السوائل بالجسم.ويتسبب البلوبيف مع البيض أيضًا في حدوث مشاكل صحية عدة لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون المشبعة، ويساهم في ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم ما يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل تصلب الشرايين، ويؤثر على الأطفال من ناحية تسببه في تكون الديدان والطفيليات، كما أنه يؤثر على مستوى ذكاء الأطفال وقدراتهم الإدراكية ويؤدي للسمنة.لذلك فيجب الابتعاد عن تناول اللوم المصنعة بكثرة لتفادي ذلك، مثل البلوبيف والبسطرمة، حيث إنه يمكن تناولها تناولها على فترات متباعدة بحسب الموقع.