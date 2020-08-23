انتهاء اختبارات القدرات بكليات جامعة مطروح

أعلن الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الأحد، انتهاء كليتي التربية النوعية، والتربية الرياضية بنين، من إجراء اختبارات القدرات لطلاب وطالبات الثانوية العامة، وذلك وفق القواعد والشروط والجدول الزمني الذي أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأداء الاختبارات.وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، من خلال الالتزام بتحقيق التباعد الاجتماعى، وتقليل الكثافة العددية، منع التجمعات، وتعقيم وتطهير القاعات.