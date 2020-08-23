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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس خادمة 3 سنوات لسرقة محتويات شقة بالشروق

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:45 م
حبس خادمة
حبس خادمة
داليا عبد الباسط
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قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، بحبس خادمة 3 سنوات لسرقتها محتويات شقة بمدينة الشروق.

وكانت قررت المتهمة "نعمة" بارتكاب الواقعة مستغلة سفر أصحاب الشقة، واستعانت بـ3 أشخاص "حسن النية" لتحميل محتويات الشقة ووضعها بشقة شقيقتها بمنطقة المطرية، كما أقرت ببيعها بعض المسروقات لعدد من المحال المتخصصة فى شراء العفش المستعمل.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق من سيدة تتهم مخدومتها بسرقة محتويات شقتها مستغلة سفرها للخارج وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ وتم ضبط المتهمة واقتيادها لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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