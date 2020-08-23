حبس خادمة 3 سنوات لسرقة محتويات شقة بالشروق

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، بحبس خادمة 3 سنوات لسرقتها محتويات شقة بمدينة الشروق.وكانت قررت المتهمة "نعمة" بارتكاب الواقعة مستغلة سفر أصحاب الشقة، واستعانت بـ3 أشخاص "حسن النية" لتحميل محتويات الشقة ووضعها بشقة شقيقتها بمنطقة المطرية، كما أقرت ببيعها بعض المسروقات لعدد من المحال المتخصصة فى شراء العفش المستعمل.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق من سيدة تتهم مخدومتها بسرقة محتويات شقتها مستغلة سفرها للخارج وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ وتم ضبط المتهمة واقتيادها لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.