إصابات كورونا في فلسطين تتخطى 25 ألفا

أعلنت وزارة الصحة بالأراضي الفلسطينية، اليوم الأحد، عن تسجيل 5 وفيات و326 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وارتفع بذلك إجمالي إصابات فيروس كورونا في فلسطين إلى 25 ألفًا و24 حالة إصابة، من بينها 143 حالة وفاة بمرض "كوفيد-19"، بنسبة وفيات بلغت 0.57%، وهي أقل من 1%.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقتٍ سابقٍ اليوم الأحد، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا في محافظة الخليل.