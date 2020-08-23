إصابات كورونا في فلسطين تتخطى 25 ألفا
الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:46 م
هبه محمدطباعة
أعلنت وزارة الصحة بالأراضي الفلسطينية، اليوم الأحد، عن تسجيل 5 وفيات و326 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وارتفع بذلك إجمالي إصابات فيروس كورونا في فلسطين إلى 25 ألفًا و24 حالة إصابة، من بينها 143 حالة وفاة بمرض "كوفيد-19"، بنسبة وفيات بلغت 0.57%، وهي أقل من 1%.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقتٍ سابقٍ اليوم الأحد، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا في محافظة الخليل.
وارتفع بذلك إجمالي إصابات فيروس كورونا في فلسطين إلى 25 ألفًا و24 حالة إصابة، من بينها 143 حالة وفاة بمرض "كوفيد-19"، بنسبة وفيات بلغت 0.57%، وهي أقل من 1%.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقتٍ سابقٍ اليوم الأحد، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا في محافظة الخليل.