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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أول تعليق من المفتي على فيلم «صاحب المقام»

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:22 م
شوقي علام
شوقي علام
أحلام عبدالرحمن
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رد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على ما جاء في فيلم «صاحب المقام» حول سؤال هل يجوز التوسل بالأضرحة وإرسال بعض الناس شكاوى لأصحاب الكرمات والأولياء، وطلباتهم منهم أن يشفوا أبناءهم أو ينجح له ابن أو أي طلب آخر.

وقال فضيلة المفتي خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»: «عندما أذهب إلى أولياء الله الصالحين أذهب إلى الولي الذي قدم لله عز وجل تاريخا مضيئا منيرا فكان أقرب إلى الله تعالى، فمن أجل هذا القرب أنا معه».

وأشار المفتي إلى أنه عندما انحدرت صخرة على غار كان فيه 3 أشخاص من بني إسرائيل، سدت باب الغار، ولا يمكن النجاة بحال من الأحوال، عند ذلك قال أحدهم لن ينجينا من المأزق إلا أن نذكر صالح الأعمال، كل منهم قدم عن عمله الصالح"، مضيفا «فكرة العمل الصالح والقرب لها مكان عظيم جدا».

وروى فضيلة المفتي واقعة عن مسلك الإمام مالك وهو في الجيل الثالث بعد الرسول، قائلا: «أحد الناس رفع صوته في مسجد النبي، فقال الإمام مالك لا ترفع صوتك، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، يقول الرجل لكن رسول الله ليس معنا، فرد بل هو معنا رسول الله حي بسنته وفي مكانه، فلا نرفع صوتنا معه».

وتابع: «عندما كان يمشي الإمام مالك في المدينة كان لا يركب دابة، عندما سئل قال أخشى أن تطء الدابة بقدمها موضع كان يمشي فيه رسول الله، فهل كان يقدس التراب؟ لا يقدس المكان وإنما ذهب للمعنى».

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