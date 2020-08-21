زلزال بقوة «6.8 ريختر» يضرب إندونيسيا

قال المركز الأوروبي المتوسطي للزلازل، إن زلزالا شدته 6.8 درجة على مقياس ريختر، وقع في بحر باندا قبالة إندونيسيا اليوم الجمعة، وأضاف أن الزلزال كان على عمق 640 كيلومترا،و كان المركز قد قدر في السابق شدة الزلزال عند 6.6 درجة.وضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر إندونيسيا في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان في جنوب جزيرة سومطرة وعلى عمق 15 كيلومترا تحت سطح الأرض.