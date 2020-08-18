9 سبتمبر.. استئناف رحلات الخطوط الهولندية للقاهرة بعد توقف عامين

تستأنف شركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية KLM رحلاتها إلى مطار القاهرة الدولي، بمعدل مرتين في الأسبوع بدءًا من 9 سبتمبر المقبل.وقال ماتيو تيتو، المدير العام للخطوط الجوية الفرنسية الملكية الهولندية للشرق الأدنى: بعد تعليق رحلاتنا المباشرة منذ يناير 2017، نفتخر ويشرّفنا اليوم أن نعلن عن استئناف رحلتين مباشرتين أسبوعيًا مجددًا بين القاهرة وأمستردام.وأوضح، في بيانه، الثلاثاء، أن الشركة تعزز باستمرار استثماراتها في مصر بهدف تزويد ركّابها المصريين بأفضل خدمة، متابعا: "تاريخنا في القاهرة يعود لزمن طويل، وبالتالي نحتفل بمرور 90 عامًا على تواجدنا فيها، منذ قيام الشركة الملكية الهولندية برحلتها الأولى إلى القاهرة بتاريخ 28 سبتمبر 1930".وأضاف ماتيو تيتو، أنه من المقرر أن تبدأ الرحلات إلى القاهرة في شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، لافتا إلى أنه مع بداية شهر سبتمبر سيتم اتخاذ قرار بشأن استمرار الرحلات إلى القاهرة خلال فصل الشتاء.وأشار إلى أن KLM بتوسيع شبكتها الأوروبية والعابرة للقارات على مراحل وبعناية، وتتمثل أولوية شركة KLM في تزويد ركّابها بأكبر قدر ممكن من الخيارات في الوجهات، مضيفا: "يتضاعف عدد الرحلات أو السعة من خلال استعمال طائرات أكبر حجمًا".