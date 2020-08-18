السودان: نتطلع لتوقيع سلام مع إسرائيل قائم على الندية

قال حيدر بدوي صادق، المتحدث باسم الخارجية السودانية، الثلاثاء، إن بلاده لا تنفي وجود اتصالات بين الخرطوم وإسرائيل.وأضاف المتحدث باسم الخارجية السودانية في تصريحات لقناة سكاي نيوز، أن بلاده تتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل قائم على الندية وعلى مصلحة السودان دون التضحية بالقيم والثوابت، مضيفًا: " الخارجية السودانية تتطلع للاضطلاع بقيادة الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي لتوقيع سلام".وأوضح "صادق" أن السودان وإسرائيل سيجنيان فوائد وثمارا من عقد اتفاق سلام، وأشار المتحدث إلى أن الخارجية السودانية تتطلع لقيادة الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، من أجل توقيع اتفاق سلام.