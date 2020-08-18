غدًا.. افتتاح 3 أديرة و4 كنائس فى قنا بعد الانتهاء من ترميمها

يعتزم الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار افتتاح عدد من الكنائس والأديرة التي تم الانتهاء من ترميمها في مدينة نقادة، جنوب محافظة قنا غدًا الأربعاء.وتحوي مدينة نقادة 7 أديرة ومن المقرر افتتاح دير الملاك المجمع عقب الانتهاء من ترميم كنيسة العذراء الأثرية وكنيسة الملاك، وكنيسة مارجرجس بديره، ودير الانبا بسنتاؤس.واستغرقت أعمال الترميم حوالي 3 سنوات ومن المعروف أن ديري الملاك المجمع ومارجرجس مسجلين في تعداد الآثار بالقرار الوزاري 10357 لسنة 1951 وير الانبا بسنتاؤس بالقرار الوزاري رقم 409 لسنة 2008.يذكر أن مطرانية نقادة أعلنت في أغسطس من العام 2018، عن العثور على رفات القديس الأنبا بيسنتاؤوس اللابس الروح، خلال أعمال الترميم بديره، وأثناء العمل بالمذبح الأوسط وهو باسمه، عثر على مقبرة أسفل المذبح على عمق 2 متر من سطح الأرض، بها رفات القديس الأنبا بسنتاؤس موضوعة بطريقة نادرة على سرير من الحجر، مكتوب عليه باللغة القبطية اسم القديس، منذ ما يقرب من 14 قرنًا من الزمان.واستمرت أعمال الترميم حتى تم ترميم الدير بالكامل، وتم وضع الرفات التي تم العثور عليها داخل أنبوب موجود في الدير، ووضع جميع القطع داخل مكان مخصص له وذلك بالتنسيق مع هيئة الآثار.