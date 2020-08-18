رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غدًا.. افتتاح 3 أديرة و4 كنائس فى قنا بعد الانتهاء من ترميمها

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:19 م
مصطفي وزيري
مصطفي وزيري
قنا: إسلام البكري
طباعة
يعتزم الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار افتتاح عدد من الكنائس والأديرة التي تم الانتهاء من ترميمها في مدينة نقادة، جنوب محافظة قنا غدًا الأربعاء.

وتحوي مدينة نقادة 7 أديرة ومن المقرر افتتاح دير الملاك المجمع عقب الانتهاء من ترميم كنيسة العذراء الأثرية وكنيسة الملاك، وكنيسة مارجرجس بديره، ودير الانبا بسنتاؤس.

واستغرقت أعمال الترميم حوالي 3 سنوات ومن المعروف أن ديري الملاك المجمع ومارجرجس مسجلين في تعداد الآثار بالقرار الوزاري 10357 لسنة 1951 وير الانبا بسنتاؤس بالقرار الوزاري رقم 409 لسنة 2008.

يذكر أن مطرانية نقادة أعلنت في أغسطس من العام 2018، عن العثور على رفات القديس الأنبا بيسنتاؤوس اللابس الروح، خلال أعمال الترميم بديره، وأثناء العمل بالمذبح الأوسط وهو باسمه، عثر على مقبرة أسفل المذبح على عمق 2 متر من سطح الأرض، بها رفات القديس الأنبا بسنتاؤس موضوعة بطريقة نادرة على سرير من الحجر، مكتوب عليه باللغة القبطية اسم القديس، منذ ما يقرب من 14 قرنًا من الزمان.

واستمرت أعمال الترميم حتى تم ترميم الدير بالكامل، وتم وضع الرفات التي تم العثور عليها داخل أنبوب موجود في الدير، ووضع جميع القطع داخل مكان مخصص له وذلك بالتنسيق مع هيئة الآثار.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تكليف رئاسي لـ«بدء عصر جديد من العمل الحكومي»

«جريمة شرف»..عامل ينهي حياة عشيق زوجته بـ 20 طعنة بمايو

بشرى من «الأرصاد» بشأن طقس الأسبوع المقبل

أبرزها مصير سناتر الدروس الخصوصية.. قرارات تعلنها «التعليم» أول سبتمبر

الصور

image description

أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب وزوجها بعد شائعة طلاقهما (صورة)

image description

الحصيوي يتابع «تدبيش» جسور برك سيوة (صور)

image description

مباراة الأهلي وأسوان

image description

بظل جناحيك أحتمي: «عذراء مسطرد» يستقبل زوّاره

image description

محطة مترو «هشام بركات» في الخط الثالث

الأكثر قراءة

أبرزها مصير سناتر الدروس الخصوصية.. قرارات تعلنها «التعليم» أول سبتمبر

تأييد التحفظ على أموال حنين حسام ومودة الأدهم

«الأرصاد» تكشف منطقة «أفضل جو مناخي» في مصر

بشرى من «الأرصاد» بشأن طقس الأسبوع المقبل

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

«الشيخ زايد بيسلم عليك».. لماذا رفض يوسف شاهين العلاج على نفقة الإمارات؟

«ماما هتعجبها أفلامي المهم الجمهور».. اعتراف نادر لـ يوسف شاهين بأن أعماله معقدة

كل نساء الـ«بك».. زوجة ثانية وراء إفلاس يوسف وهبي.. وهذه صفات يرفضها في المرأة

أبرزهم رشدي أباظة.. حكاية 14 زيجة في حياة تحية كاريوكا

نجم الساعة

الخميس.. آخر موعد لتظلمات الثانوية العامة

منوعات

أروع رسائل رأس السنة الهجرية الجديدة 1442

كورونا يؤدي إلى مرض مناعي نادر يضعف العضلات

فوائد تناول فاكهة «البابايا» في وجبة الفطور

كم مرة علينا الاستحمام.. والعوامل التي يجب مراعاتها؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
دايرة الهوا
لواء.حمدى البطران
تجربة سياسية
القس. رفعت فكرى
الله والإنسان والمسئولية المشتركة
لواء. محسن الفحام
الإمارات وسلام الشجعان
المزيد

الثقافة

«أولويات البحث العلمي» محاضرة «أونلاين» بـ«أسبوع العلوم» اليوم

توقيع «مذكرات هاني شنودة» بساقية الصاوي..بعد غد

«روحانيات الإنشاد» بمناسبة العام الهجري الجديد على مسارح الأوبرا

أبرزها آلية النشر.. 6 ملفات على مكتب رئيس «القومي للترجمة»