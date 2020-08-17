نانسي عجرم: «الشعب اللبناني في حالة ضياع ومن حقه معرفة ماذا حدث بالمرفأ»

قالت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، إنه حتى الآن لم يعلم اللبنانيون ما السبب الذى أدى لتفجير مرفأ بيروت الذى كبّد لبنان خسائر فادحة، وتابعت: "كنا نبحث عن سبب الانفجار هل هو مفتعل ومقصود أم ماذا.. إن شاء الله مع الوقت سوف نعرف.. ونحن عايشين بحالة ضياع الآن ومن حقنا نعرف.. أنا بطالب بالحقيقة وماذا حدث".وأضافت "نانسى عجرم"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن المشاهد التى أعقبت تفجير مرفأ بيروت قاسية جدًا وحزينة إلى أبعد الحدود، خاصة ما لحق بالشهداء وأسرهم، خلاف الإصابات والخسائر المادية والدمار الذى لحق بالبنايات.ولفتت "نانسى عجرم"، إلى أن المساعدات التى وردت من كافة دول العالم إلى لبنان، عقب الكارثة جعلت الشعب اللبنانى يشعر أنه ليس وحيدًا بهذا الكوكب.