ضبط 4600 سائقا لعدم ارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار حرصها على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.تم توجيه حملة لضبط السائقين مخالفي قرار عدم ارتداء الكمامات الطبية، وتم ضبط 4600 سائقا للنقل الجماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.