«انفجار أسطوانة بمستودع».. تفاصيل انهيار «عقار شنوان» بالمنوفية

انهار عقار مكون من 4 طوابق في قرية نشوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بسبب محاولة ابن صاحب مستودع غاز بالعمارة تعبئة «أنبوب سخان شاي صغير» فانفجرت ما أسفر عن وقوع إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.تلقى اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد بانهيار منزل بقرية شنوان ووجود مصابين، فأمر على الفور قوات الحماية المدنية باتخاذ اللازم وإخراج الأهالي.وأكدت التحريات الأولية أن انهيار المنزل حدث نتيجة انفجار أنبوبة بوتاجاز بمستودع أسفل العقار نتيجة قيام ابن صاحب المستودع بتعبئة أسطوانات غاز صغيرة، وجار حصر الإصابات.وأثار دوي الانفجار فزع أهالي القرية وتبين أنه انفجار أسطوانة غاز داخل عقار «نبيل فاضل عجوه» بالقرب من مسجد سيدي علي أبوالنور بقرية شنوان، وتسبب الإنفجار في سقوط العقار المكون من أربعة طوابق.وتلقت قوات الحماية المدنية بالمنوفية، بلاغًا بالحادث وانتقلت لموقع الانفجار، وجار المعاينة والبحث عن مصابين تحت الأنقاض، كما انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى العام.