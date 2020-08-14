«الإحصاء» يكشف خريطة التبادل التجاري مع دول حوض النيل (إنفوجراف)

كشف «انفوجراف» صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لدول حوض النيل بلغت 79.4 مليون دولار خلال شهر أبريل 2020 مقابل 101 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.ولفت جهاز الإحصاء إلى أن السودان جاءت فى المرتبة الأولى بين بلدان حوض النيل الأعلى استقبالًا للصادرات المصرية بقيمة 25.9 مليون دولار خلال شهر أبريل 2020 مقابل 46.4 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، يليها دولة كينيا بقيمة 25.5 مليون دولار مقابل 26.4 مليون دولار، وإثيوبيا 9.6 مليون دولار مقابل 7.4 مليون دولار، وأوغندا 2.9 مليون دولار مقابل 4.6 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.كما سجلت واردات مصر من دول حوض النيل تراجعًا إلى حدود 46.6 مليون دولار خلال شهر أبريل 2020 مقابل 55.3 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، وجاءت فى مقدمتها الكونغو بقيمة 19.2 مليون دولار، كينيا 14.9 مليون دولار، السودان 10.4 مليون دولار، إثيوبيا 0.8 مليون دولار.