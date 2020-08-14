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توك شو

هادي الجيار: «الاختيار» الأفضل في رمضان.. وممثلوه «كتيبة شقا»

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:41 م
هادي الجيار
هادي الجيار
الشيماء زيدان
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قال الفنان هادي الجيار، إن الجيل الحالي يختلف في تفكيره كثيرًا عن عقلية الجيل الذي يسبقه، مؤكدًا أن الاختلاف بين الأجيال طبيعي، ولكن هناك نقطة اتصال كانت بين الأجيال من قبل، معتبرا أن مسلسل الاختبار كان الأفضل في رمضان الماضي.

وأضاف "الجيار"، خلال لقاءه مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة: "لما كنت بختلف مع والدي كنت أقدر أوصل ليه بسرعة، لكن الجيل الحالي معندوش صبر يتفهم اللي قدامه أو يشرح وجهة نظره".

وأكمل: "بحب أشتغل مع زمايلي الصغيرين من جيل الممثلين، وبحب أعرف شايفين التمثيل إزاي"، متابعًا: "كنت بتعلم من الجيل اللي قبلي في التمثيل، لكن الجيل الحالي عامل حيطة سد ومش عايز يتعلم مننا".

واستطرد: "الجيل الحالي في حاجات أميز مننا، لأنهم أبسط مننا، وأدائهم أسرع مننا، يعني إحنا كنا زمان ممكن نركز على كلمتين في المشهد، لكن هما فيه منهم الشطار بيركز ع المشهد كله".

وواصل: تابعت مسلسلات في رمضان الماضي والذي لفت نظري مسلسل "بميت وش"، ولكن مسلسل "الاختيار" كان الأفضل، وكان الممثلين فيه كتيبة، ومشاهد صعبة جدًا وأنا مقدرش أعمله، دول "كتيبة شقا"، ومجهود رهيب من جميع الناس، مؤكدًا: "معظم الأعمال في رمضان الماضي كانت جيدة جدًا".

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