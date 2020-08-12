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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع وإصابة 9 أشخاص فى مشاجرة بين أبناء عمومة بالفيوم

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 02:49 ص
مشاجرة
مشاجرة
الفيوم - زينب علاء
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لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بقرية العجميين بمركز إبشواي بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفى إبشواي المركزي، وفرض الأمن كردونًا بالقرية وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

كانت مشاجرة وقعت بالأسلحة النارية بسبب خلاف على "جسر" بين أبناء عمومة بقرية العجميين وأسفرت عن مصرع 4 أفراد من عائلة نبَوي المتفرعة من عائلة الجاحد، وهم كل من خليل إبراهيم عبد الفتاح، 35 سنة، ومصطفى مسعود عبد الفتاح، 40 سنة، وأحمد محمد عبد الفتاح، 32 سنة، وآخر جارٍ نقله للمستشفى.

كما أصيب في الواقعة كل من محمد حسين عبد الفتاح نبوي، 28 سنة، بطلق ناري حي بالقدمين والساق الأيمن، ومحمود عبد الفتاح نبوي، 28 سنة، بطلق ناري حي بالعضد والساعد الأيمن، وحسن عبد الفتاح محمد نبوي، 26 سنة، بطلق ناري حي بالجمجمة، ومحمد عبد الناصر عبد الفتاح، 42 سنة، مصاب  بطلق ناري حي بالفخذ الأيمن وجرح بطول الرأس، ومحمد عبد الفتاح محمد، 56 سنة، بجروح وخذية بالظهر والفخذ الأيسر، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتتولى التحقيق.

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