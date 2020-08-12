سيرينا على موعد مع فينوس ببطولة للتنس فى كنتاكى

عادت المخضرمة سيرينا وليامز إلى منافسات التنس لأول مرة منذ أزمة جائحة "كوفيد-19"، وفازت على برناردا بيرا لتصبح على موعد في الدور الثاني مع شقيقتها فينوس في بطولة لللاعبات الأولويات في كنتاكي بالولايات المتحدة.وستلعب سيرينا المصنفة الأولى مع فينوس في البطولة المقامة على الأراضي الصلبة بعدما فازت شقيقتها غير المصنفة على فيكتوريا أزارينكا المصنفة الأولى عالميا سابقا 6-3 و6-2 في الدور الأول.وبدأت سيرينا المباراة بشكل ضعيف في المجموعة الأولى أمام مواطنتها بيرا لكنها تعافت سريعا وسددت سبعة إرسالات ساحقة وأنقذت 11 من 13 فرصة لكسر إرسالها لتفوز 4-6 و6-4 و6-1، ثم أبلغت الصحفيين رضاها عن مستواها.وقالت سيرينا التي تنوي المشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة من 31 أغسطس وحتى 13 سبتمبر "هذا أداء جيد بصفة عامة لأني لم ألعب منذ فترة. شاركت الكثير من اللاعبات في بعض المسابقات وضد لاعبات أخريات لكني كنت أتدرب فقط لذا هذا أداء جيد بالنسبة لي".وهذه أول بطولة تابعة لاتحاد اللاعبات المحترفات تقام في الولايات المتحدة منذ أزمة كوفيد-19، وستعتبر تجربة لسيرينا (38 عاما) قبل أن تحاول معادلة الرقم القياسي وحصد لقبها 24 في البطولات الكبرى في نيويورك عند اللعب أمام مدرجات خالية من المشجعين.وقالت سيرينا: "مر بي الكثير من الأشياء خلال مسيرتي لكن هذا أمر جديد تماما".وتأهلت الأمريكية الشابة كوكو جوف أيضا إلى الدور الثاني بفوزها على مواطنتها كارولين دولهايد بمجموعتين متتاليتين لتتأهل لمواجهة أرينا سبالينكا لاعبة روسيا البيضاء البالغ عمرها 22 عاما.