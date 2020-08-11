ارتفاع معدلات الإقبال على انتخابات الشيوخ بأسيوط (فيديو وصور)

بدأ منذ قليل توافد المواطنين على مقار اللجان الانتخابية للاستحقاق الانتخابي في مجلس الشيوخ، عقب انكسار موجة الحر الشديدة، وتواجد المواطنين بكثافة أمام مقرات اللجان.وشهدت عدد من لجان محافظة أسيوط، ارتفاع معدلات الإقبال من قبل الناخبين على مقرات اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، بعد أن شهدت إقبالا ضعيفًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة.في نفس الوقت قامت مديرية أمن أسيوط بفرض طوقًا أمنيًا في محيط اللجان وبدء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع التأكيد على الناخبين بعدم الدخول بدون ارتداء كمامات، فيما قامت حملات تطهير لمقرات اللجان لضمان سلامة الناخبين.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.