رؤيتى......ومجلس الشيوخ

تبدأ اليوم مرحلة التصويت على انتخابات مجلس الشيوخ داخل الدولة المصرية على مستوى جميع محافظاتها وذلك بعد الانتهاء من عملية تصويت المصريين فى الخارج منذ يومين....والواقع اننى اتابع عن كثب ماجاء فى التعديلات الدستورية الاخيرة التى تمت الموافقة عليها شعبياً العام الماضى والتى جاء ضمن موادها إعادة الحياة الى مجلس الشيوخ بحسبانه الغرفة البرلمانية الثانية وذلك ليكتمل الاطار العام للمنظومة التشريعية بشقيها متضمناً مجلسى النواب والشيوخ.

وطوال الفترة السابقة على عملية التصويت لتلك الانتخابات سادت حالة من الجدل المشروع حول مدى جدوى هذا المجلس الذى تم تجميده منذ ثورة يونيو 2013 حيث كان إبان حكم جماعة الاخوان الارهابية احد وسائل احكام السيطرة على الحياة التشريعية للدولة وذلك عندما تم اقتسام كوادر الاحزاب الدينية ما بين مجلسى النواب والشورى والذى تم تغيير اسمه الى الشيوخ فى التعديلات الدستورية الاخيرة....وكان محل مجاملة من قبل الجماعة الى الاحزاب التى تدور فى فلكها وتأتمر بتعليماتها.

وقد تضمنت المواد المتعلقة بالواجبات الملقاة على عاتق مجلس الشيوخ فى التعديلات الدستورية الاخيرة العديد من المواد المهمة التى يجب ان ننظر اليها بإهتمام وعناية فائقة.... والتى تتضمن ابداء الراى فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة او مادتين فى الدستور وأخذ الرأى فى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وكذلك فى معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال اليه من رئيس الجمهورية او مجلس النواب ثم ما يحيله رئيس الجمهورية الى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة او فيما يتعلق بسياستها فى الشئون العربية والخارجية.....وذلك على ان يتم ابلاغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب بالرأى فى هذه الامور على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.

بطبيعة الحال عندما يطلع على تلك الاختصاصات رجل الشارع العادى دون ان يتم شرحها له ببساطة سوف يشعر انها لاتمثل لحياته وعمله ومشكلاته الحياتية اهمية كبيرة وبالتالى كانت هناك حالة من العزوف عن الاهتمام بمتابعة تطورات المشهد الانتخابى الا مؤخراً عندما ظهرت لافتات المرشحين فى المحافظات المختلفة والتى جاءت بدورها على استحياء وبشكل مختلف تماماً عن الدعاية الانتخابية الخاصة بمجلس النواب والتى تأخذ حيزاً كبيراً من اهتمام المرشحين والناخبين وذلك على ضوء الاهمية الفعلية لهذا المجلس الذى له الحق فى مناقشة ومتابعة اداء الحكومة وكذلك فى استصدار التشريعات والقوانين التى تمس هموم ومشاكل واحلام المواطن المصرى فى المحافظات المختلفة....وهنا يجب ان اشير الى ان الاعلام والاحزاب المختلفة لم تنجح فى جذب اهتمام هذا المواطن لمتابعة فكرة واهداف مجلس الشيوخ....وهو الامر الذى جعل تلك الاحزاب تنضوى تحت لواء يسمى "القائمة الوطنية الموحدة" والتى تشمل معظم الاحزاب الفاعلة على الساحة للاستفادة من قدرات تلك الاحزاب وتأثيرها فى الشارع المصرى وهى فكرة ايجابية ولها اعتبارها على ضوء ذلك الاحجام عن الاهتمام بالمشاركة فى تلك الانتخابات بالاضافة ايضاً الى انها ضمت اصواتاً كانت فى موقع مختلف على الخريطة السياسية للبلاد وهو ما يؤكد ان هناك تغييراً ايجابياً واضحاً لصالح الاهتمام بالقضايا الاساسية ذات الصلة بحماية الوطن والدولة من مخاطر محيطة تستهدف حالة النهوض التنموى والذى يترصد له اعداء الوطن لإجهاضه وإغراقه فى الصراعات الداخلية والخارجية التى تمر بها البلاد حالياً.

الا ان كل هذا لا يعنى ان مجلس الشيوخ ليس له الاهمية الكافية لاستكمال المشهد التشريعى....بل اننى ارى وبكل الشفافية والوضوح ان المواد التى اسندت لهذا المجلس لها من الاهمية ما لايقل – من وجهه نظرى- عن العديد من المهام المسندة لمجلس النواب خاصة فيما يتعلق بإستراتيجية الدولة وتوجهاتها فى معاهدات التحالف والمعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة...فها نحن اليوم نرى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان والتى ازعجت النظام الاخوانى الحاكم فى تركيا وليبيا....ثم اتفاقية اعلان المبادئ فى قضية سد النهضة بين مصر والسودان واثيوبيا والتى تستند اليها مصر امام المجتمع الدولى ومجلسى الامن و الاتحاد الافريقى لكشف حقيقة المراوغات التى تقوم بها اثيوبيا حالياً لتحقيق اقصى استفادة ممكنة من هذا السد حتى ولو كان على حساب وجود وحياة الشعبين المصرى والسودانى.

وكلتا الاتفاقيتين تمثلان بالنسبة لمصر بعداً إقتصادياً وسياسياً بل وإجتماعياً فى غاية الاهمية.

ثم ناتى الى تلك المادة الخاصة بما يحيله السيد رئيس الجمهورية الى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة او بسياستها فى الشئون العربية والخارجية وهنا ازعم ان سيادته سوف يقوم بتفعيل هذه المادة تحديداً وذلك للاسراع فى استصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا الشان وتخفيفاً للاعباء الملقاة على عاتق مجلس النواب ولجانه المختلفة والتى تبذل جهداً كبيراً فى مناقشتها خاصة على ضوء الافتقاد احياناً لعنصرى الخبرة والتخصص فى هذه المجالات.

وهناك ايضاً بعض النقاط التى لو احسن التعامل معها بجدية واهتمام فسوف يحقق اكثر من الاهداف المرجوة منه خاصة وان لدى قناعة كاملة بمقولة ان الاشخاص هم من يصنعون النجاح فى اى موقع يعملون به او انهم قد يحطمون الامال المعقودة على هذا الموقع.

ولعل من ابرز تلك النقاط من خلال رؤيتى ما يلى....

-الاستفادة من الخبرات التراكمية والمتنوعة للاعضاء الذين سوف يتم انتخابهم سواء بالقوائم او بالنظام الفردى ....وهنا اتمنى ان يغطى عدد الاعضاء الذين يتم اختيارهم من قبل السيد رئيس الجمهورية والذين يمثلون تلت عدد اعضاء المجلس تلك الفجوة التى قد تظهر او التى قد يفتقر اليها خبرة او ثقافة او تخصص ثلثى الاعضاء المنتخبون.

-ان يعمل على الاهتمام بكل ما يحال اليه من موضوعات وقضايا تهم الدولة بل ويتوسع فى دراستها والتعمق فيها حتى يتحول رأيه من مجرد رأياً إستشارياً فقط الى رأى يستلزم الاستفادة منه فى العديد من القضايا التى تحتاج الى سرعة البث فيها.

-ان يكون هناك تعاوناً وثيقاً بينه وبين مجلس النواب بحيث تغلب المصلحة الوطنية العليا على محاولة الاستئثار بالكم الاكبر من الصلاحيات والاختصاصات...ولعل الفرصة هنا اصبحت سانحة لمجلس النواب لممارسة دوره الرقابى على السلطة التنفيذية بشكل اكثر ايجابية عما سبق عندما كانت دراسة التشريعات والقوانين تثقل كاهلة وتجعل تلك الرقابة احياناً مفتقدة دورها المؤثر والفعال.

اننى على يقين اننا امام مرحلة جديدة وتجربة فريدة لابد من العمل على إنجاحها بالمشاركة الفعالة فى تلك الانتخابات ثم فى متابعة اداء هذا المجلس للوصول الى تحقيق الطموح الذى من اجله تم إعادة احيائه مرة اخرى للمساهمة الفعالة فى اداء المنظومة البرلمانية بالشكل الذى ينهض بالبلاد ويحقق صالح العباد.

وتحيا مصر.....

