بسمة وهبة تشكر خالد الطوخى بعد استجابة جامعة مصر للطالبة نور وإعطائها منحة خاصة

نور الهدى عبد الغفار، طالبة، خاضت امتحانات الثانوية العامة فى ظروف صعبة، بل وتعتبر مأساوية، حيث توفى شقيقها فى حادث قبل أيام قليلة من امتحاناتها، ورغم ذلك لم تفقد نور تركيزها أو حماسها فى استكمال مسيرتها التعليمية، وأصرت على استكمال الامتحانات.





مأساة نور لم تتوقف عند هذا الحد؛ حيث رحل والدها أيضا بعد رحيل شقيقها بأيام، إثر إصابته بفيروس كورونا فى عزاء شقيقها، وللمرة الثانية، ورغم نكبتها وقسوة الظروف، لم تتخل عن امتحاناتها، أو مستقبلها.





نور استطاعت أن تحقق نتيجة 95% فى امتحانات الثانوية العامة، وهى النتجة التى لم يتوقع أحد من المقربين لنور، بسبب الأحداث الصعبة والمأساوية التى مرت بها قبيل وأثناء الامتحانات.





الطالبة نور، قالت فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، إنها لم تكن فى كامل تركيزها خلال امتحانات الثانوية العامة التى خاضتها بسبب ما حدث لها من وفاة والدها وشقيقها.



