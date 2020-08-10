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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

بسمة وهبة تشكر خالد الطوخى بعد استجابة جامعة مصر للطالبة نور وإعطائها منحة خاصة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:35 م
بسمة وهبة
بسمة وهبة
أحلام عبدالرحمن
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نور الهدى عبد الغفار، طالبة، خاضت امتحانات الثانوية العامة فى ظروف صعبة، بل وتعتبر مأساوية، حيث توفى شقيقها فى حادث قبل أيام قليلة من امتحاناتها، ورغم ذلك لم تفقد نور تركيزها أو حماسها فى استكمال مسيرتها التعليمية، وأصرت على استكمال الامتحانات.

مأساة نور لم تتوقف عند هذا الحد؛ حيث رحل والدها أيضا بعد رحيل شقيقها بأيام، إثر إصابته بفيروس كورونا فى عزاء شقيقها، وللمرة الثانية، ورغم نكبتها وقسوة الظروف، لم تتخل عن امتحاناتها، أو مستقبلها.

نور استطاعت أن تحقق نتيجة 95% فى امتحانات الثانوية العامة، وهى النتجة التى لم يتوقع أحد من المقربين لنور، بسبب الأحداث الصعبة والمأساوية التى مرت بها قبيل وأثناء الامتحانات.

الطالبة نور، قالت فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، إنها لم تكن فى كامل تركيزها خلال امتحانات الثانوية العامة التى خاضتها بسبب ما حدث لها من وفاة والدها وشقيقها.


خالد الطوخى
خالد الطوخى
وناشدت الإعلامية بسمة وهبة رجال التعليم والجامعات الأهلية مساندة ومساعدة الطالبة نور، وفى استجابة سريعة، أعلنت الإعلامية بسمة وهبة أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا توصلوا مع إدارة البرنامج، لتبنى مشكلة الطالبة نور، لتكون طالبة بالجامعة من العام المقبل.

ووجهت الإعلامية بسمة وهبه من خلال برنامجها "كل اليوم" الشكر إلى الدكتور خالد الطوخى، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على دعمه وسرعة استجابته لتبنى الطالبة، وهو ما وصفته بـ"جبر الخواطر"، وجزء من المسئولية المجتمعية لجامعة مصر.

وأكدت الإعلامية بسمة وهبة، دور جامعة مصر فى دعم الدولة من خلال إنشاء دار العزل بمستشفى سعاد كفافى.

وقالت بسمة وهبة إن ما تقوم به جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ليس غريبا على الدكتور الطوخى الذي يعمل على دعم العملية التعليمية.

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