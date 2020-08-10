«الوطنية للانتخابات»: تعاقدنا مع جهات خاصة لتعقيم اللجان

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، إن الهيئة الوطنية منذ صدور قانون مجلس الشيوخ تستعد للانتخابات، وقامت بكل ما يلزم من إجراءات إقامة الانتخابات من معاينة المقرات، وأن تكون بالدور الأرضي من أجل ذوي الاحتياجات الخاصة وتجهيز كشوف الناخبين.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز": "تم إعداد قاعدة بيانات القضاة وتوزيعهم على اللجان الفرعية والعامة، وذلك على الموقع الرقمي للهيئة وكل منهم يعرف مكان اللجنة والمحافظة من خلاله".وأكد أنه في ظل أزمة كورونا راقبت الهيئة دولًا كثيرة أجرت انتخاباتها بضوابط معينة، كما تعاقدت مع إحدى الجهات الخاصة لتعقيم اللجان الفرعية والعامة، في صباح يوم الانتخابات وعلى مدار اليوم، وكذلك في اليوم الثاني وكذا في الإعادة.وأوضح أنه تم فرض ارتداء الكمامة على كل أطراف العملية الانتخابية، وتم توفير كمامة مجانية لمن لا يرتديها.