الاحتلال الإسرائيلي يقصف غزة

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، قصفًا عنيفًا منذ قليل، على عدة أهداف تابعة لحركات المقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة المحاصر.ويقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة بدعوى الرد على استمرار إطلاق البالونات الحارقة ضد مستوطنات الغلاف المحاصر، حسبما أذاعت القناة الـ13 في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.وبدأ إطلاق البالونات الحارقة من القطاع المحاصر، الخميس الماضي، ضد مستوطنات غلاف غزة، ما أسفر عن اندلاع العديد من الحرائق والتفجيرات في تلك المنطقة.وسُمع، منذ قليل، دوي سلسلة انفجارات في المنطقة المحاذية لحدود قطاع غزة، وتبين أنها بسبب البالونات الحارقة التي تُعلق فيها مواد متفجرة.وعثرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، على مواد متفجرة وأداة لتأجيل الانفجار لموعد محدد، تم توصيلها بالبالونات التي يتم إطلاقها من غزة.