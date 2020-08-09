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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المتهمون بسرقة فيلا الخطيب: «بيبو أزماته كتيرة»

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:47 م
الخطيب
الخطيب
ندى حمدي
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أدلى المتهمون بسرقة فيلا محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، باعترافات تفصيلية حول جريمتهم، مؤكدين أنهم تركوا رسالة لتضليل الأجهزة الأمنية وإبعاد الشبهة عنهم.

وقال المتهم الأول إنه يعمل داخل الكمبوند في تقليم الحدائق برفقة المتهم الثاني، ويعلمان بمقر فيلا ابنة الخطيب وخططا لسرقتها مع المتهم الثالث نجل عم أحدهم الذي يتردد عليهم.

وأضاف المتهم الثاني، أنهم راقبوا الڤيلا حتى موعد السرقة ودخلوا إليها وسرقوا منها "آيباد وكاميرا ديچيتال وريسيفر وهاتفا"، وقبل أن يغادروا اختمرت في ذهنهم فكرة لتشتيت الأمن وكتبوا رسالة مضمونها "دي قرصة ودن" لإبعاد الشبهة عنهم، وقال أحدهم: "ده الكابتن بيبو وأكيد مشاكله كتير قولنا نبعد عننا العين".

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تفاصيل سرقة الڤيلا.

وقالت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إن المتهمين تركوا رسالة مضمونها "دى قرصة ودن" لإبعاد الشبهة عنهم، لعلمهم بهوية مالك الڤيلا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، نجحت في ضبط المتهمين بسرقة فيلا ابنة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وكشفت التحريات الأولية، برئاسة اللواء عاصم أبوالخير، مدير المباحث الجنائية، أن وراء سرقة الفيلا ٣ متهمين يعملون في تنظيف وتقليم الحدائق، وتم ضبطهم من خلال المأموريات برئاسة العميد علاء فتحي، رئيس قطاع أكتوبر.

وأجرى فريق بحث، بقيادة العقيد محمد ربيع، مفتش المباحث، والعقيد أكرامي البطران، وكيل فرقة أكتوبر، ومباحث قسم ثالث أكتوبر، تفريغا لكاميرات المراقبة الخاصة بالفيلا ومحيطها بالكامل لبيان حقيقة الواقعة، وتولى ضباط المباحث مناقشة أفراد الأمن وأسرة الخطيب لحصر وجرد المسروقات.

وأضافت التحريات أن أسرة الخطيب فور عودتها من إجازة بالساحل الشمالي اكتشفت سرقة بعض المقتنيات من داخل الفيلا ملك ابنته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي انتقلت لإجراء المعاينة وندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص مداخل ومخارج الفيلا ورفع البصمات.

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