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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سما تنكر التحريض على الفسق: أنا عايشة حياتي عادي زي أي حد

الأحد 09/أغسطس/2020 - 03:36 م
سما المصرى
سما المصرى
عادل عبد العال
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استمعت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، لأقوال سما المصرى فى استئنافها على حكم حبسها 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وأنكرت المتهمة نيتها التحريض على الفسق والفجور قائلة: " تليفونى كان مسروق، وما نشرتش فيديوهات مخلة"، وحضرت المتهمة وسط حراسة مشددة مرتدية الكمامة الطبية.

وأضافت أنها لم تقصد بالفيديوهات المنشورة عبر حسابتها أى إساءة أو تحريض على الفسق، مؤكدة: "أنا كنت عايشة حياتى عادى زى أى حد ما اعرفش إن فيديو لحياتى الشخصية ممكن يعمل كده".

وكان النائب العام أمر بحبسها لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعالا فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.

واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة، وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

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