بيت العائلة المصرية بألمانيا: التصويت عبر البريد سهل جدا
الأحد 09/أغسطس/2020 - 11:58 ص
هدير شعراويطباعة
قال علاء ثابت، رئيس جالية بيت العائلة المصرية بألمانيا، إنه جرى عمل أكثر من لقاء عبر الفيديو كونفرانس لتشجيع المصريين في ألمانيا للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، لافتًا إلى أن لجنة الانتخابات اتخذت قرارًا بأن تكون الانتخابات يومي 9 و10 أغسطس للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ المصرية.
وأضاف ثابت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، أن اليوم الأحد إجازة رسمية في ألمانيا وبالتالي سيكون هناك كثافة في عملية التصويت غدا لأن المصريين سيتجهون للمشاركة في العملية الانتخابية بعد العمل.
وأوضح أن الخطوات سهلة جدًا للتصويت من خلال البريد السريع مما سهل التواصل والسفر للسفارة خصيصًا للمشاركة في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن المصريين في الخارج يجب أن يكونوا ايجابيين لأن مجلس الشيوخ مكمل للبرلمان المصري. إضغط هنا
وأضاف ثابت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، أن اليوم الأحد إجازة رسمية في ألمانيا وبالتالي سيكون هناك كثافة في عملية التصويت غدا لأن المصريين سيتجهون للمشاركة في العملية الانتخابية بعد العمل.
وأوضح أن الخطوات سهلة جدًا للتصويت من خلال البريد السريع مما سهل التواصل والسفر للسفارة خصيصًا للمشاركة في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن المصريين في الخارج يجب أن يكونوا ايجابيين لأن مجلس الشيوخ مكمل للبرلمان المصري. إضغط هنا