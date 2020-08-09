«اتحاد المصريين بالخارج»: التصويت بالبريد يشجع على المشاركة في الانتخابات

قال محمود حشيش، عضو المجلس الرئاسي لاتحاد المصريين بالخارج، إن المصريين في الخارج يؤمنون بحقهم الدستوري والمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، لافتًا إلى أنه على مدار الأسبوعين الماضيين كان هناك حملات توعية من وزارة الهجرة والحملات الدبلوماسية مع المصريين بالخارج.وأضاف محمود حشيش، خلال لقائه عبر سكايب ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الأحد، أن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ مختلف هذا العام عن الاستحقاقات السابقة، حيث سيتم التصويت عن طريق البريد بسبب جائحة كورونا.وأوضح أن دولة الكويت ما زالت في مرحلة الحظر الجزئي والوزارات لم تعمل بكامل قدرتها، وممنوع التجمعات في الكويت، منوهًا إلى أن التصويت من خلال البريد به مرونة كبيرة لتشجيع المصريين للمشاركة في العملية الانتخابية.وأكد أن العملية الانتخابية في الخارج تتم على مدار يومين؛ اليوم وغدًا، مشيرا إلى أن الخطوات سهلة جدًا للتصويت من خلال البريد السريع، مما سهل التواصل، لافتا إلى أن المصريين في الخارج يجب أن يكونوا إيجابيين لأن مجلس الشيوخ مكمل للبرلمان المصري.وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.