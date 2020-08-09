7371 حالة إصابة جديدة بكورونا في كاليفورنيا

أعلنت وزارة الصحة بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية تسجيل 7371 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد أن إجمالي حصيلة المصابين بفيروس كورونا في الولاية الأمريكية بلغ 545787 حالة في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 10189 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.