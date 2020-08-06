شكرى: اتفاق المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان بعظم الاستفادة من احتياطات النفط والغاز

الاتفاق

يتيح

للبلدين المضي قدما في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة.





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس، بين وزيري الخارجية المصري ونظيره اليوناني، والذي سبقه توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية.



وبحث الوزيران المستجدات الإقليمية والوضع في البحر المتوسط ومستقبل الأزمة الليبية، كما سيتم بحث التوترات المتصاعدة نتيجة الاستفزازات التركية في شرق المتوسط.



وكان وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، قد وصل إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، في زيارة سريعة للبلاد تستغرق عدة ساعات يلتقي خلالها مع نظيره سامح شكري، وذلك لمناقشة الأوضاع في البحر المتوسط وترسيم الحدود البحرية والوضع في ليبيا والقضايا ذات الاتجاه المشترك بين البلدين.



قال سامح شكري، وزير الخارجية إنه تم توقيع اتفاق مع اليونان؛ لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة وفقا لقانون البحار الدولي.وأضاف وزير الخارجية، أن مصر ستمضي قدما مع اليونان باستثمار احتياطيات الغاز الواعدة في المتوسط، مؤكدا أن