آلان عون: لبنان فى حالة سواد.. ويجب أن يدفع أحدهم الثمن

أعرب آلان عون، القيادي اللبنانى بتكتل "لبنان القوى"، عن حزنه الشديد لما حدث في بيروت بعد الانفجار الكبير الذي هز العاصمة اللبنانية، عصر أمس الثلاثاء، مطالبا بمحاسبة المسئولين عن هذا الحادث الضخم، سواء كان ناجمًا عن إهمال أو كان عملًا تخريبيًا.وقال "عون"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "ten"، مساء اليوم الأربعاء، إن لبنان حاليا في مرحلة لملمة جراح الجرحى، لافتًا إلى أنه يتم العمل على حصر الأضرار الكبيرة التي حلت ببيروت وهذه الكارثة التي حلت بلبنان.وأشار القيادي اللبناني، إلى أن بيروت ولبنان في حالة سواد وحزن، مشددًا على ضرورة العمل على إيجاد مأوى للمتضررين، حيث إن الجرحى بالآلاف والمستشفيات ممتلئة.كما أكد على ضرورة أن يدفع أحدهم الثمن مهما كان حجمه أو مكانته، لافتا إلى أن الخراب طال الجميع، وتابع: "علينا الوحدة والتكاتف للخروج من هذه الكارثة".وأشار آلان عون القيادي اللبناني، إلى أن مطار بيروت دُمر بشكل كامل، ولابد من التحرك سريعًا والخسائر تقدر ببضع مليارات الدولارات.وضرب انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة، في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.