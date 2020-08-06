رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

آلان عون: لبنان فى حالة سواد.. ويجب أن يدفع أحدهم الثمن

الخميس 06/أغسطس/2020 - 12:30 ص
آلان عون
آلان عون
رباب الأهواني
طباعة
أعرب آلان عون، القيادي اللبنانى بتكتل "لبنان القوى"، عن حزنه الشديد لما حدث في بيروت بعد الانفجار الكبير الذي هز العاصمة اللبنانية، عصر أمس الثلاثاء، مطالبا بمحاسبة المسئولين عن هذا الحادث الضخم، سواء كان ناجمًا عن إهمال أو كان عملًا تخريبيًا.

وقال "عون"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "ten"، مساء اليوم الأربعاء، إن لبنان حاليا في مرحلة لملمة جراح الجرحى، لافتًا إلى أنه يتم العمل على حصر الأضرار الكبيرة التي حلت ببيروت وهذه الكارثة التي حلت بلبنان.

وأشار القيادي اللبناني، إلى أن بيروت ولبنان في حالة سواد وحزن، مشددًا على ضرورة العمل على إيجاد مأوى للمتضررين، حيث إن الجرحى بالآلاف والمستشفيات ممتلئة.

كما أكد على ضرورة أن يدفع أحدهم الثمن مهما كان حجمه أو مكانته، لافتا إلى أن الخراب طال الجميع، وتابع: "علينا الوحدة والتكاتف للخروج من هذه الكارثة".

وأشار آلان عون القيادي اللبناني، إلى أن مطار بيروت دُمر بشكل كامل، ولابد من التحرك سريعًا والخسائر تقدر ببضع مليارات الدولارات.

وضرب انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة، في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ بيروت: خسائر انفجار المرفأ تصل لـ15 مليار دولار

حريق هائل بالمنوفية يلتهم الزراعات (صور)

رئيس الوزراء: لم نتوقف عن العمل أو تنفيذ برامج التنمية رغم تحديات كورونا

مصر تطلق جسرًا جويًا إغاثيًا من القاهرة إلى بيروت

الصور

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

انخفاض كبير في الوفيات.. الصحة: 18 وفاة و123 إصابة جديدة بكورونا

رئيس الوزراء: لم نتوقف عن العمل أو تنفيذ برامج التنمية رغم تحديات كورونا

مصر تطلق جسرًا جويًا إغاثيًا من القاهرة إلى بيروت

السيسى يتفقد منطقة المنتزه التاريخية فى الإسكندرية (فيديو)

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

محمود الخطيب «الإنسان»: أمه ماتت فجأة.. وأمير عربي منحه 50 جنيهًا كمصروف شهري

أسرار نجلاء فتحي.. هكذا وقع حليم ورشدي أباظة في غرامي

طقوس هدى سلطان السرية.. لهذا السبب بكت بعد وفاة فاطمة تعلبة

اعترافات سناء جميل: لا أملك مقومات الجمال.. والنقد الموجه لي «هايف»

نجم الساعة

تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2020.. 12 خطوة لقبول تظلمك

منوعات

عالم ديزني العجيب يعطي دفعة لبورصة وول ستريت

الأسباب الرئيسية لتساقط شعر النساء

"لوكاندة بير الوطاويط".. أحمد مراد يُكرر نفسه بين عالمي "التاريخ والجريمة"

80 % من إصابات كورونا ناتجة عن العدوى

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
لبنان بلا عاصمة.. وجبران توينى مات مرتين
خالد عكاشة
هل هو انفجار أم هجوم؟
ماجد حبته
نكبة بيروت.. لغز الباخرة روسوس
د. القس صفوت البياضى
من الاستحالة إلى الإحالة
المزيد

الثقافة

مسرح الهوسابير يستضيف فن محوج في عرض مسرحية «الخيميائي».. الجمعة

إصابة رسام الكاريكاتير عبدالعزيز تاج بكورونا

نرمين يسر تكتب: «لوكاندة بير الوطاويط».. رعب من القرن الـ 19

مكتبة القاهرة الكبرى تحتضن معرض «لا للتحرش والتنمر»