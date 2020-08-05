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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
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محمد العسيري

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«لحظات الرعب والدمار».. مشاهد أليمة من انفجار بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:07 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
محمود عرفات
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق مشاهد الهلع لمواطنين لبنانين وقت حدوث الانفجار المدوي الذي ضرب العاصمة بيروت.

وشمل الفيديو عدة مشاهد أليمة، تنوعت بين عروس هربت مع زوجها أثناء إجراء جلسة تصوير يوم زفافهما، وقس في كنيسة سقط عليه السقف أثناء أداء الصلوات، بالإضافة لمشهد أب يحاول حماية ابنه من الانفجار، ورعب الموظفين في محل عملهم.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي هز بيروت،عصر الثلاثاء، إلى أكثر من 100، وإصابة أكثر من 4 آلاف آخرين.

فيما قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن: "إنه لا يزال هناك العديد من المفقودين وإن عمليات البحث أثناء الليل صعبة نظرا لانقطاع الكهرباء".

وضرب انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة، في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.

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