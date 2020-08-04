مرشح الوفد بالإسكندرية يحث الناخبين على المشاركة في «الشيوخ»

يواصل عادل السراجي، مرشح حزب الوفد عن محافظة الإسكندرية، حملته الانتخابية مرشّحًا لمجلس الشيوخ بعقد عدد من اللقاءات مع الناخبين؛ لحثهم على المشاركة في الانتخابات، وتوعيتهم بضرورة النزول بقوة يوم الاقتراع؛ لأنه واجب وطني يجب على كل مصري المشاركة، ليختار الاكفأ بالقيام بوظائف ومهام مجلس الشيوخ.ونظم السراجي، لقاءً مع بعض الناخبين مع مراعاة اتخاذ كافة التدابير والاحتياجات الوقائية اللازمة بين الحاضرين، أهمها ارتداء الكمامات؛ لتجنب زيادة فرص انتقال العدوى بين المواطنين.ولفت المرشح الوفدي للناخبين إلى أن مجلس الشيوخ سيمثل غرفة ثانية لمجلس النواب وسيعاون أعضاءه في مهمة التشريع بإضفاء الخبرة والكفاءة القانونية في دراسة وتحليل مشروعات القوانين والموضوعات المحالة من قبل رئيس الجمهورية.