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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سعد الدين الهلالي: الفتوى رأي وليست إلزامًا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 08:40 م
سعد الدين الهلالي
سعد الدين الهلالي
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه لا يوجد في المجتمع عقل موحد، وإنما كل واحد يشكل عقله ويؤتمن عليه، بينما الدولة والمجتمع مسئولون عن تمكين كل إنسان ينافس الآخر.

وأضاف «الهلالي» خلال تقديمه برنامج «كن أنت» المذاع على القناة الأولى: «لهذا إجابة سؤالك عندك، وليس عند من يفتيك، فالفتوى اختيارية وليست إلزامية، الإلزامية تكون في حكم المحكمة، بنص قانوني ملزم عليا وعليك، أما الفتوى رأي لا تقدم كحق مطلق».

ووجه الهلالي رسالة للفقهاء، قائلا: «يا من تعلمت الفقه والتفسير علم الناس، كي يصبح الكل أهل علم، والمستوى العام مستوى فقه للكل، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وكلنا يراد بينا خير وكلنا ممكن نفقه الدين، لكن بعضنا يفقه أكثر من بعض، لكن لا فقه يلزم الفقه الآخر».

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