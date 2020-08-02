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اقتصاد

التخطيط: 7.7 مليار جنيه لإعادة إعمار قرى سيناء الأكثر احتياجًا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:05 م
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
أميرة ممدوح
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كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة بصدد تنفيذ خطة إعمار للقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة شمال سيناء بتكلفة قدرها 7.7 مليار جنيه، ومن المقرر أن تمتد فترة تنفيذها لمدة عامين حتى منتصف عام 2022، والتي تشمل مشروعات توصيل خدمات الصرف الصحى ومياة الشرب وإنشاء تجمعات سكنية جديدة.

ولفتت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، إلى أن خطة الإعمار تتضمن تنفيذ مشروع محطة تحلية مياه البحر بالعريش بطاقة 100 ألف م3 يوم قابلة للزيادة إلى 300 ألف م3 يوم، لتغذية مدينة العريش والشيخ زويد ووسط سيناء بمحافظة شمال سيناء بمياه الشرب بتكلفة 6 مليارات جنيه، مضيفة أن المشروع بدأ تنفيذه منتصف عام 2019 ومن المقرر الانتهاء منه بشكل كامل منتصف عام 2022.

وأضافت الوزارة، أنه بين مشروعات الإعمار أيضًا تطوير وتأهيل الصرف الصحى فى شياخة قسم أول العريش بتكلفة قدرها 372 مليون جنيه حتى يونيو 2022، موضحة أن المشروع يشمل استكمال تطوير محطة طلمبات صرف تل الحير، وتأهيل مصرف جلبانة، وإنشاء شبكة صرف مغطى بجنوب القنطرة، ومبنى معدات مركز الطوارئ، الجسر الأيمن لمصرف بالوظة، لنقل مياه الرى إلى شبه جزيرة سيناء لتحقيق التوسع الأفقى فى مساحة 400 ألف فدان، لاستيعاب حوالى 4 ملايين نسمة، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة واستغلال الطاقات البشرية في التنمية.

كما لفت التقرير إلى أن مشروع إعمار قرية الروضة وتوابعها بشمال سيناء والتى رصدت لها الحكومة 35 مليون جنيه، لمد خدمة الصرف الصحى المتكامل بقرية الروضة وتوابعها بمركز بئر العبد بما يضمن رفع كفاءة مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن بينها خدمات الصرف الصحي، مضيفة أن حجم المخصصات المرصودة لإعمار القرية خلال العام المالى الماضى 2019-2020 بلغت 16 مليون جنيه، تم إنفاق 8.4 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى بمعدل إنفاق مالي سنوي قدره 53%.

وفى سياق متصل، تطرق تقرير التخطيط، إلى الانتهاء من أعمال إنشاء مدينة رفح الجديدة بتكلفة 1.4 مليار جنيه، بنهاية يونيو الماضى، فى إطار خطة تنمية منطقة شبه جزيرة سيناء، بإضافة توسعات سكنية جديدة، واستيعاب 50 ألف نسمة على مساحة 535.7 ألف فدان.

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