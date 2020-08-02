بعد رغبته فى زيارة تركيا.. نائب تونسى: الغنوشى يخدم أجندة الإخوان

استنكر عدد من نواب البرلمان التونسي، تصريح رئيس البرلمان زعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، برغبته في زيارة تركيا قريبًا، وإشادته بالعلاقات بين البلدين.وقال النائب بـ"الدستوري الحر" في تونس، مجدي بوذينة، إن "راشد الغنوشي يخدم أجندة خارجية"، وتابع بوذينة في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن "الغنوشي يخدم أجندة الإخوان لتدمير تونس"، مشددًا على أن "السياسة الخارجية من مهام الرئيس التونسي وليس الغنوشي".وأضاف بوذينة، في تصريحات صحيفة، اليوم الأحد، أن "الغنوشي ليس رجل توافق ولا يصلح لرئاسة البرلمان"، وأنه يريد إقحام تونس بالصراع الليبي".يأتي هذا في أعقاب التطورات الأخيرة التي شهدتها جلسة البرلمان التونسي الخميس الماضي، حيث شهدت الجلسة تصويتًا من أجل سحب الثقة من الغنوشي، ولكن فشلت الجلسة وسط اتهامات من بعض النواب بأنه هناك تلاعب في الأصوات والفرز.