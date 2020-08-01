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السبت 01 أغسطس 2020 الموافق 11 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«في ذكرى رحيله».. أشهر إيفيهات سعيد صالح

السبت 01/أغسطس/2020 - 02:41 م
سعيد صالح
سعيد صالح
نوران إمام
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يوافق اليوم 1 أغسطس ذكرى وفاة الفنان القدير سعيد صالح الذي طالما متعنا بمسرحياته ومن أشهرها "مدرسة المشاغبين – العيال كبرت - هالو شلبي" وأفلام التي تميزت بالدويتو الأشهر على الإطلاق مع الفنان القدير عادل إمام "سلام ياصاحبي" و"الهلفوت" و"الأزواج الشياطين".

ورغم رحيله في 2014 أي قبل ست سنوات، إلا أن سعيد صالح مازال حاضرًا في ذاكرة الجمهور بفنه التي طالما أمتعنا.

زفي هذا السياق، ترصد "الدستور" أشهر إفيهات سعيد صالح:


مسرحية مدرسة المشاغبين اشتهر سعيد صالح بعدد من الإفيهات التي حفرت في ذاكرت الجمهور فهي من المسرحيات التي لاقت إقبالًا جماهيريًا، ومنها: "مش هو ده المنطق واللا مش هو يا متعلمين يا بتوع المدارس - ويا دين النبى إيه الحلاوة ديه - وأنا عارف كل حاجة بس مدكن - وفين السؤال؟ أنا احط أيدي على السؤال تلاقنى فريرة - وليه كده يا شيخة؟ انت بتجيبي الإفترا ده منين ي شيخة"

ومن مسرحية العيال كبرت التي لا تزال من طقوس أيام العيد عند المصريين فلا يوجد عيد بدونها اشتهرت بمجموعة من الإفيهات أيضًا منها: "وده اسمه فن برده - وروحى ربي عيالك - ربي عيالك الله لا يسيئك".

أما في مسرحية هالو شلبي فقد اشتهرت جملته التي لا نزال نرددها حتى يومنا هذا مقولة "استيك منه فيه بيلسع".

سعيد صالح عرف بخروجه الدائم عن النص على خشبة المسرح بسبب تلقائيته على خشبة المسرح وكان يتسبب ذلك في حالة من الضحك الهستيري لدى الجمهور، وكان الجمهور ينتظر إفيهات سعيد صالح لحظة خروجه عن النص حيث اشتهر بذلك في عدد كبير من أعماله.

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