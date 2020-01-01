6 نصائح لمرضى حساسية الصدر فى الحرارة المرتفعة

يتعرض أصحاب الأمراض المزمنة لمضاعفات في فصل الصيف وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وبالأخص مرضى حساسية الصدر.ونقدم في السطور التالية بعض النصائح لهؤلاء المرضى حسب موقع "healthline".- تفادي الخروج خلال تلك الأجواء الحارة.- للتنفس أهمية من الأنف، حيث إنه يحتوي على شعيرات صغيرة تعمل على تنقية الهواء الداخل إليها وبالتالي تحمي الرئتين من دخول أي ميكروبات أو فيروسات تضر بالرئة أو الصدر في فصل الصيف، وذلك لأن الفم لا يقوم بهذه العملية وبالتالي يسمح بدخول الهواء المحمل بالأتربة والملوثات للرئة والشعب الهوائية، ما يعرض المرضى للدخول في أزمات تنفسية.- المواظبة على تناول الأدوية المضادة للحساسية في هذه الأيام لتفادي الانتكاسات، واستخدام موسعات الشعب الهوائية.- عند التحرك بالسيارة يجب غلق النوافذ والاستعانة بالمكيف.- بقاء المنزل بهواء متجدد، والحرص على البقاء في أماكن جيدة التهوية.- الابتعاد تمامًا عن التواجد في ظل وجود أي عواصف ترابية، ويجب استخدام موسعات الشعب الهوائية عند تعرض لأزمة تنفس في هذه الأجواء.