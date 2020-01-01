ليلى علوي تهنئ المخرج يسري نصر الله بعيد ميلاده (صور)

وتابعت: "المخرج الكبير والصديق والإنسان الحساس الراقي يسري نصر الله.. كل سنة وأنت طيب ومنور وسط كل حبايبك وجمهورك اللي بيحبك".







احتفلت الفنانة ليلي علوي، بعيد ميلاد المخرج يسرى نصر الله عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.ونشرت ليلى علوي، صورا لكواليس فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن، إخراج المخرج يسرى نصر الله وعلقت عليها قائلة: "في تاريخ السينما في مصر بيبقى فيه علامات.. أسامي بتمثل مدرسة وطريقة وروح مختلفة وبصمة مش شبه حد.. النهاردة عيد ميلاد واحد من صاحب البصمات المميزة في السينما المصرية في كل أعماله وكنت محظوظة اني أحد أبطالها "الماء والخضرة والوجه الحسن".