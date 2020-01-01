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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تغيب 143 طالبًا عن امتحانات الدبلومات الفنية بشمال سيناء

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:30 م
امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية
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أكد حمزة رضوان، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، أن غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المديرية لم تتلق أي شكاوى أو إخطارات خلال سير امتحانات الدبلومات الفنية على مستوى المحافظة أمس واليوم.

وأوضح وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أنه تم تعقيم وتطهير اللجان قبل بداية الامتحانات، وتسليم أدوات الوقاية للطلاب والعاملين باللجان، وأنه لم يتم تسجيل أية حالات غش خلال سير الامتحانات، أو إصابة طلاب أو مراقبين بفيروس كورونا المستجد

وأشار إلى أن إجمالى عدد طلاب الدبلومات الفنية بشمال سيناء يبلغ 4597 طالبًا وطالبة، شاملا التعليم الصناعي، والتجاري، والزراعي، والفندقي، وموزعين على 24 لجنة بالإدارات التعليمية الست.

وبدوره، أكد ممدوح الشربيني، مدير عام التعليم الفنى بالمديرية، أنه تغيب عن أداء الامتحانات في الفترة الأولى 193 طالبًا، بينما تغيب عن أداء الامتحانات خلال الفترة الثانية 50 طالبا وطالبة.

يذكر أن امتحانات الدبلومات الثانوية الفنية بشمال سيناء، بدأت أمس وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المُستجد.

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