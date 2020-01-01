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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بيت لحم تعلن تعافى 60%من مرضى كورونا

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:41 م
كورونا فلسطين
كورونا فلسطين
مروة عنبر
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صرح مدير صحة محافظة بيت لحم فى فلسطين، شادي اللحام، أن المحافظة شهدت تعافي 318 مصابًا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، من أصل 536، أي بنحو 60% من إجمالي الإصابات.

وأوضح اللحام في بيان صحفي له، اليوم الأحد، أن المسارات الوبائية انخفضت من 18 مسارًا إلى 8 مسارات فقط في المحافظة، والتي تحققت نتيجة الاجراءات الوقائية المتبعة من قبل الطواقم الطبية بالحجر والعزل للمصابين والمخالطين، إلى جانب إغلاق صالات الأفراح وبيوت العزاء، والالتزام بكل الاجراءات الوقائية ووعي المواطنين في المحافظة، وفقا لوكالة سوا الفلسطينية.

وأعرب اللحام عن شكره لكل طواقم وزارة الصحة ممثلة بالوزيرة مي الكيلة، وقادة الأجهزة الأمنية والأفراد وعديد المؤسسات الوطنية، التي كانت السند والدرع للطواقم الطبية في محافظة بيت لحم.

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